FOTOS: Itzel, skate mexicana con la mira puesta en los Juegos Olímpicos 2028 en Los Ángeles

Itzel Granados es una de las “skate girls” más fuertes en México. Con 24 años lleva la mitad de su vida practicando este deporte sobre 4 ruedas, el cual le ha permitido brillar en la escena del skateboarding mexicano.





Itzel Granados es una de las “skate girls” más fuertes en México. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL





Itzel compitió por una de las últimas plazas para los Juegos Olímpicos de París 2024 en la disciplina de street. Fue la única representante mujer en esta categoría.

En entrevista con EL UNIVERSAL, nos platica sobre sus inicios en este deporte, los obstáculos que ha tenido que enfrentar y sus objetivos a futuro.

“Empecé a patinar porque un día vi a un vecino en la calle andando en su patineta. Le pedí su tabla para intentarlo y me encantó. De Reyes le dije a mi papá: “quiero una patineta”. Me la compró y así me enamoré del skate”.

Itzel, una de las “skate girls” más fuertes en México

La patinadora se ha caracterizado por su agresiva y determinada forma de montar en patineta, la cual la ha llevado a destacar desde que fue descubierta por su primer patrocinador.

Granados ganó la medalla de plata en 2021 durante los Juegos Panamericanos en Colombia. Para ella, ese logro sigue siendo uno de los más significativos de su carrera.





Con la mira puesta en Los Ángeles 2028

Los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles son una meta clara para Itzel, está decidida a ganar un lugar en las próximas olimpiadas. “Siento que van a ser mis últimos intentos para llegar a los Olímpicos, pero yo seguiré patinando ‘hasta que las rodillas me den’”.

























































