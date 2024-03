Fernando Gago, técnico de Chivas, recibe castigo por criticar al arbitraje ante América

Las noticias malas no se terminan en Chivas, en esta ocasión el club fue notificado sobre la multa que recibió su técnico Fernando Gago.

El estratega argentino se quejó del arbitraje del partido del sábado pasado ante América en el estadio Akron y sus declaraciones le costaron una sanción económica.

“Durante la conferencia de prensa tras el partido entre su club y el América de la Jornada 12 del torneo Clausura 2024, realizó críticas al arbitraje, transgrediendo el reglamento de sanciones de la Federación Mexicana de Futbol”, se lee en el comunicado del organismo.

Gago incumplió con el inciso D del artículo 71.

“A todos los sujetos a este reglamento que incurran en las faltas que se señalan a continuación, se les sancionará según corresponda en cada caso: Aquel jugador, integrante del Cuerpo Técnico y/u Oficial que realice a través de medios de comunicación y/o redes sociales, críticas o comentarios negativos sobre el arbitraje y/o VAR”, añade el mensaje.

Se desconoce la cifra exacta que debe pagar Fernando Gago por sus declaraciones.

¿Qué dijo Fernando Gago sobre el arbitraje del Clásico Nacional?

Fernando Gago, en la conferencia al finalizar el partido entre Chivas y América, señaló que no les marcaron un penal sobre Roberto Alvarado que pudo significar el triunfo para el Rebaño.

“Penalazo, la de Alvarado penal clarísimo, muy parecido el penal a Ricardo Marín, exactamente igual o peor, me deja con una bronca terrible por lo que me manifestaron los jugadores, el sentirse incómodos con comentarios desde el lado del arbitraje, no noté enojados, la primera expulsión de Torres fue menos o más que el penal a Alvarado”, dijo el estratega argentino.

