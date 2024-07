Eurocopa 2024: Alemania vs España será como una final

Stuttgart.— En Alemania, cuya selección se mide a la de España por los cuartos de final de la Eurocopa, se recibe al equipo español como rival entre alabanzas por el buen juego desplegado en el torneo por los pupilos de Luis de la Fuente y con la idea de que si la Mannschaft gana a La Furia, los germanos indudablemente se llevarán el título.

“Si derrotamos a España, nos llevamos el título”, tituló el diario Bild, el más leído de Alemania.

También en el periódico Die Welt hicieron eco de que el partido con España “también puede ser la final”, titularon y Luis de la Fuente, seleccionador español está de acuerdo con ellos: “Es una final”, dijo.

“Elogio mucho a Alemania para que no nos equivoquemos, porque nos están cayendo tantos elogios que igual se piensan que no está igualado. Es una final y muy igualada. Alemania es una gran selección que destaca por ser un equipo muy sólido, muy equilibrado, con individualidades como Wirtz, que es uno de los grandes talentos europeos, Musiala, con Kroos. Es un rival de final”, indicó.

Julian Nagelsmann, seleccionador alemán, fue un poco más cauto al momento de calificar el partido: “No sé [si es una final]. Lo que es seguro es que son unos cuartos, queremos ganar, estar en semis y quedar campeones en nuestro país”, mencionó, sin ir más allá.

“Juzgo los partidos después de jugarlos. Podemos pasar o perder. Está igualado. No soy pesimista, y valoraré el partido como participante, o eso espero”, añadió.

El joven técnico, de 36 años, le restó importancia al cruce de palabras entre jugadores, como el de Joselu hacia Toni Kroos cuando dijo que le retiraría del futbol, refiriéndose a que confía en la victoria española. “No creo que hayan sido comentarios duros, han sido comentarios humorísticos que sólo me hacen reír. Estaban hablando de ese partido ultimo de Toni, es algo que no me afecta, no me gusta hablar de esto, me gusta hablar en el terreno de juego”, indicó. EFE