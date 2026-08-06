El duro golpe recibido en su presentación en la Leagues Cup no cambia la mentalidad de Esteban Solari y de sus Pumas. El objetivo y la presión se mantienen a la misma altura, más allá de la goleada sufrida (3-0) frente al Charlotte FC.

Para el estratega del Club Universidad, el duelo ante el cuadro de la MLS dejó cosas buenas, aunque entiende con firmeza que "el futbol va de ganar". Mañana, ante el FC Cincinnati, lo único que vale es ganar.

"Nosotros trabajamos siempre con la misma intención. La presión es la que nos ponemos en la cabeza, la idea no cambia. Un resultado no cambia la presión. Nosotros tenemos que demostrar las formas. No creo que en el partido ante Charlotte no hayamos generado juego. Tuvimos ocasiones de gol, sí cometimos errores, pero hay que minimizarlos", declaró el argentino.

En Pumas, aplauden el crecimiento de la MLS: "Es admirable lo que ha logrado en los últimos años" / FOTO: Imago7

Ganar es lo más importante, pero el timonel auriazul quiere procurar las formas, a pesar del poco tiempo que tienen los clubes entre cada partido en esta competencia entre Liga MX y MLS.

"El futbol va de ganar, pero el análisis es por las formas y eso es lo que queremos ajustar. Hay poco tiempo de trabajo. Ahora vamos a otro partido con el desafío de hacerlo de la mejor manera que el anterior", agregó Solari.

Antes del parón de la Liga MX, Esteban disputó tres partidos con los Pumas y el saldo fue positivo: dos triunfos y una derrota. Ahora, en Leagues, buscan mejorar y crecer.

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"Mucho trabajo de plan de partido, de ajustar esos funcionamientos para que el equipo se vea de mejor manera y hacer un gran juego mañana ante un gran rival. Tenemos que acostumbrarnos a jugar estos partidos porque es la forma de seguir creciendo", concluyó.

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Nathan Silva mantiene la misma postura

Por su parte, Nathan Silva, central de los Pumas, se mantuvo por la misma línea del margen de error mínimo y la elaboración de un diferente y mejor plan de partido para sumar de a tres en la Leagues Cup.

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"Hay muy poco tiempo para trabajar, pero el profe ha charlado mucho con nosotros para asimilar el plan de partido que tenemos que hacer como equipo. Nosotros tenemos que hacerlo diferente a lo que hicimos en el primer partido. No podemos cometer los mismos errores para mañana. El grupo está enfocado en lo que quiere y queremos crecer como equipo", dijo el brasileño.

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