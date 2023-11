Cancún.— En 32 años dentro del circuito WTA, Martina Navratilova levantó 167 títulos, 18 de Grand Slam de manera individual. Protagonizó distintas finales y rivalidades a lo largo de su carrera, pero la extenista confiesa que superar el cáncer —este 2023— fue lo más complejo a lo que se ha enfrentado.

“No fue sólo el partido [más importante de mi vida], fue toda una temporada, como un maratón... Fueron siete meses de estrés”, compartió la estadounidense de origen checo, en exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

En 2010, Navratilova luchó y venció al cáncer de seno, tras someterse a una tumorectomía. A inicios de 2023, los doctores le diagnosticaron cáncer de mama y garganta. Hoy puede decir que “ganó”.

“Poco a poco me voy sintiendo al 100 por ciento. Ahorita, no estoy del todo al 100, pero sí lo suficientemente bien, y si estoy así el resto de mi vida, estaré bien”, afirmó Martina, quien detalló que se encuentra “tratando de averiguar por qué tuve dos cánceres diferentes”.

Mientras obtiene la respuesta, disfruta del deporte blanco. Viajó a México para vivir de cerca las WTA Finals, porque en esta disciplina encuentra motivación. “El tenis es mi vida”, aseveró la ocho veces campeona de las Finals en singles, quien confirmó que presenciar este torneo la hace recordar varias anécdotas.

“En particular, me encanta este evento. Era un lugar muy especial para jugar, era el final del año y me encantaba jugar contra las mejores, porque eso es para lo que realmente trabajas”, dijo.