Escándalo en Argentina; Andrés Fassi revela que un árbitro le pegó tras confrontarlo por polémica eliminación en Copa Argentina

Esta noche Boca Juniors avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina tras derrotar a Talleres de Córdoba en una agónica definición por penales. Sin embargo, el partido que terminó 1-1 en tiempo regular, contó con la polémica arbitral del gol xeneize, misma que fue cuestionada por Andrés Fassi, presidente del equipo eliminado y que confrontó al árbitro Andrés Merlos al final.

El exdirectivo de Grupo Pachuca se quejó de que supuestamente el balón salió del campo de juego en su totalidad y el árbitro no lo cobró con la intención de perjudicar a su equipo.

Lee también Los mejores MEMES del triunfo contundente de México ante Nueva Zelanda

"Terminando el partido bajé del palco para dirigirme al vestuario, venía el árbitro y le pregunté por qué seguía perjudicando a Talleres. Por qué lo hacía ya que no es la primera vez, van varias veces que este árbitro perjudica a Talleres. La situación del gol es inexplicable, me empezó a gritar y me invitó a pelear. Se arma toda una discusión al rededor de toda el área que da a la puerta de los camarines del árbitro y las escaleras que veníamos nosotros y ahí en ese momento él finalmente se mete a su camarín, donde lo sostienen los otros árbitros" confesó Fassi.

🗣️Andrés Fassi:



"Bajé al vestuario, venía el árbitro y le pregunté por qué seguía perjudicando a Talleres.



Quería agredirme y lo sostienen. Después se soltó, vino y me pegó una trompada y una patada al vicepresidente, le haremos una denuncia PENAL".

pic.twitter.com/ZIyNgKE4Yk — Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) September 8, 2024

"Él quería definitivamente agredirme y lo sostiene el cuarto árbitro. Se ve que se les soltó a los abanderados y vino y directamente me agredió. Me dio una trompada a mi y una patada al vicepresidente. En mi vida vi una situación de esta, un jugador que haga el 10 por ciento de esto no juega nunca más. Vamos a llegar a las últimas consecuencias, el señor Merlos tendrá una denuncia penal" concluyó.

Lee también Hugo Sánchez lanza dura crítica a la Selección Mexicana: Estamos bastante jodidos

EL POLÉMICO GOL POR EL QUE FASSI RECLAMÓ A MERLOS

Este fue el polémico gol de Brian Aguirre por el cual Talleres comenzó perdiendo el partido.

Lee también La afición abandona a Javier Aguirre y a la Selección Mexicana; pobre entrada en el Rose Bowl