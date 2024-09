Hugo Sánchez lanza dura crítica a la Selección Mexicana: Estamos bastante jodidos

Hugo Sánchez, voz autorizada en el futbol mexicano, ha lanzado otro duro dardo en contra de la Selección Mexicana, que está noche tuvo el debut de Javier Aguirre.

Desde antes del duro golpe en el Mundial de Qatar 2022, México comenzaba a entrar en una crisis que hoy ya es innegable y si no es el "Vasco", parece que no hay quien los rescate de cara a la Copa del Mundo de 2026.

Hoy, previo a una firma de autógrafos en las inmediaciones del Rose Bowl, el "Pentapichichi" tomó el micrófono y desde un estrado envió un duro mensaje a los aficionados.

"Yo les pedí que me dieran tres procesos mundialistas y que haría a México campeón del mundo. No fue así. Ahora estamos un poco bastante jodidos", dijo el histórico ex del Real Madrid.

"Hay que apoyar cada uno desde su trinchera. Yo en mi televisora siempre lo hago y alzo la voz", agregó el surgido de los Pumas de la UNAM.

Posteriormente, firmó decenas y decenas de playeras y fotografías de él, a los aficionados que asistieron al evento que organizó Mextour, previo al México vs Nueva Zelanda, en el mítico Rose Bowl.

Hugo Sánchez estuvo en la Selección Mexicana de 2006 a 2008 y obtuvo un tercer lugar en la Copa América de Venezuela 2007.

