Emilio Fernando Alonso ilusiona a sus seguidores tras ser internado en el hospital: "Si Dios lo permite el martes ya estamos de nuevo narrando"

Una de las voces más emblemáticas del futbol mexicano volverá a transmisiones este martes luego de haber tenido complicaciones medicas en el mes de agosto. Con casi medio siglo de trayectoria frente a los micrófonos, la leyenda de la crónica en México volverá a la acción.

El narrador dio a conocer, a través de sus redes sociales, que estuvo 10 días internado en un hospital debido a complicaciones de salud que no fueron reveladas. Luego de ser dado de alta, el cronista publicó este domingo unas fotos de su proceso de recuperación con un mensaje alentador para sus seguidores.

Gracias Dios x dejarme salir d este proceso difícil,al apoyo recibido x mi jefe Sergio Jiménez,a mis compañeros y amigos, a los médicos mi Dra corazón Yaneli Gómez guerrero, mi neurólogo Mario alonso Vanegas, neumóloga Yadira Rdz, nefróloga Edia Zenteno y urólogo Iván Jiménez pic.twitter.com/fB8xKFIqUw — Emilio Fernando Alonso Rubin (@emilio_alonso69) September 21, 2025

“Gracias Dios por dejarme salir de este proceso difícil”, escribió don Emilio Fernando Alonso en su cuenta de X. El histórico narrador agradeció al cuerpo médico que ha logrado establecer su salida en vías de volver al trabajo y aunque confesó que omitió algunos nombres, anunció su regreso a las crónicas.

“Me gustaría dar los nombres de mis amigos, compañeros, seguidores, pero es larga. A todos de corazón gracias por estar al pendiente mi salud, día con día. Si Dios lo permite el martes ya estamos de nuevo narrando”, añadió en otra publicación.