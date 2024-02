El puertorriqueño Rafael Campos consigue el primer hoyo en 1 del Mexico Open at Vidanta 2024 El golfista isleño realizó la proeza en el hoyo 17 al pegar un tiro de 226 yardas; hasta el momento, es el único hole in one de la tercera edición del torneo del PGA Tour

Rafael Campos en el Mexico Open at Vidanta 2024 - Foto: Mexico Open at Vidanta