Ciudad de México.- En México existen una gran tradición ecuestre, desde las tradicionales charreadas hasta la equitación profesional, deporte que le ha dado a nuestro país medallas olímpicas y campeonatos mundiales. Con más de 130 clubes afiliados a la Federación Ecuestre Mexicana en 18 estados del país, existe una comunidad activa y en crecimiento.

En este contexto, el Club Hípico San Pedro invita a la gran final de su Copa Ecuestre 2025, el próximo fin de semana del 11 y 12 de octubre, en su búsqueda por impulsar el talento ecuestre del país, erigiéndose como la capital del deporte ecuestre del sur de la Ciudad de México.

La gran final del club Hípico San Pedro es un evento familiar donde habrá pruebas de equitación en diferentes categorías, en donde participan desde jinetes amateurs hasta expertos. Se celebra después de dos pruebas realizadas durante en mayo y agosto en donde participaron más de 135 jinetes, clasificando al evento final más de 90.

El circuito de 15 pruebas que celebrarán a lo largo de los días sábado y domingo, se rige bajo el Reglamento General de Salto y Observancia de la Federación Ecuestre Mexicana (FEM) así como de la Fédération Equestre Internationale (FEI), con el objetivo de que los jinetes participantes vivan la experiencia de un torneo oficial, buscando que los profesionales se consoliden al mismo tiempo que sirva de semillero de nuevo talento.

Entre los premios que entregarán en la gran final del #CircuitoSanPedro2025 no solo estarán en juego moñas (medallas de premiación) y trofeos para caballos y jinetes, sino también regalos auspiciados por patrocinadores, los cuales van desde un patín scooter eléctrico, horse cookies, artículos para asado o botas ecuestres, entre otros.

Además, el evento cuya entrada es libre, contará con música, exhibiciones ecuestres así como bazar y zona de alimentos y bebidas. Es así como club Hípico San Pedro revalida su tradición ecuestre de más de una década en el sur de Ciudad de México.

La cita para la gran final de su Copa Ecuestre 2025 es en Prolongación. Av. 5 de Mayo 172 en la Colonia San Pedro Mártir de la alcaldía Tlalpan, a partir de las 9 horas tanto sábado como domingo.