Las Águilas del América iniciaron con el pie derecho su presentación en la Leagues Cup 2023 ante St. Louis City SC (4-0); sin embargo, en la segunda jornada cayeron estrepitosamente (1-4) contra Columbus Crew.

A pesar de la contundente derrota, el conjunto de André Jardine logró clasificar a los dieciseisavos de final al ubicarse en el segundo sitio de su grupo. Ahora se enfrentará al Chicago Fire por un boleto a la siguiente fase.

La actuación defensiva del conjunto de Coapa sembró muchas dudas en la afición azulcrema, pero su poderío ofensivo todavía permite que se sueñe con levantar el trofeo en el certamen de Concacaf.

Sin embargo, José Luis Sánchez Solá salió a apagar las ilusiones del América porque “es una realidad que en todas sus líneas tiene una estrella”, pero “en la defensa no tiene a ninguna”.

El ex director técnico mexicano sentenció que el máximo ganador en la historia del futbol mexicano tiene la obligación de contratar a un fichaje bomba para su zaga defensiva.

¿Qué mensaje le mandó El Chelís a la afición del América?

“América necesita traer un líder en su defensa porque (Néstor) Araujo no es líder porque (Israel) Reyes no es líder, pueden jugar mejor con un líder y no lo tiene”.

Además, El Chelís sentenció que, en caso de no conseguir la incorporación de un nuevo elemento, la afición azulcrema se puede ir olvidando de la obtención del título.

“América, con esta defensa central que tiene con estos elementos, que se olvide el americanismo de ser campeón”, señaló Sánchez Solá en Futbol Picante de ESPN.