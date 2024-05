Edinson Cavani renuncia a la Selección de Uruguay previo a la Copa América: “El camino recorrido es mi mayor recompensa”

Edinson Cavani, una de las máximas figuras de la Selección de Uruguay anunció este jueves mediante redes sociales el final de su etapa como jugador elegible en el conjunto celeste de Marcelo Bielsa.

Una noticia que llega a pocas semanas del comienzo de la Copa América 2024 en Estados Unidos, y de inmediato generó todo tipo de comentarios sobre la carrera del ahora jugador de Boca Juniors.

En un importante texto, Cavani se mostró agradecido por cada una de las etapas que vivió con la selección, asegurando que la decisión es difícil, pero que en cualquier lugar seguirá atento al camino.

"Mi querida celeste: Solo quiero agradecerte por cada enseñanza que me hiciste vivir en tu proceso. No me quiero extender. Hoy son pocas palabras pero de sentimientos profundos. Gracias a cada una de las personas que formaron parte de este camino durante tantos años. Fui y seré siempre un bendecido de haberme puesto esta camiseta para representar lo que más amo en el mundo, mi país. Fueron sin dudas muchos años preciosos, tendría mil cosas para decir, contar y recordar, pero hoy quiero dedicarme a esta nueva etapa de mi carrera y dar todo donde me toca estar. Hoy decido dar un paso al costado, pero siempre los seguiré con el corazón latente, como cuando me tocaba salir a la cancha con esta hermosa camiseta. Les mando un fuerte abrazo a todo mi pueblo", escribió.

Edinson Cavani, se despide con un total de 136 apariciones con la selección en los que logró participar en cuatro Copas del Mundo, y dejar una marca goleadora de 58 goles.