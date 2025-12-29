Drama en la Copa África: arquero de Sudán se desploma en la cancha

La Copa Africana de Naciones 2025 vive momentos llenos de emoción en diferentes partidos, en busca de encontrar al nuevo monarca del continente.

Con la pasión de los aficionados y la entrega de los jugadores, el torneo presenció hace unas horas un momento de drama, cuando uno de los futbolistas perdió el conocimiento en pleno partido. Todo ocurrió en el juego entre Sudán y Guinea Ecuatorial, encuentro que durante la recta final del primer tiempo vio al portero de Sudán, Monged Elneel, desplomarse en su área.

Lee también Carlos Reinoso defiende a Henry Martín; asegura que jugará en el Mundial de 2026 con la Selección Mexicana

La imagen del arquero, quien había tenido una buena actuación hasta ese momento, generó de inmediato la preocupación de compañeros y rivales, quienes observaron el ingreso de los médicos para atender la emergencia.

Después de algunos minutos de atención, los doctores responsables dieron a conocer que el desmayo del jugador habría ocurrido supuestamente por una baja de presión arterial o de azúcar, sin señales de problemas graves.

Lee también Sudáfrica, rival de México en el Mundial de 2026, derrota a Zimbabue; avanza a los Octavos de Final de la Copa Africana

Tras una serie de pruebas en la cancha, Elneel terminó el juego con una destacada actuación y resultó fundamental para el triunfo de su país (1-0).