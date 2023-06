Dolores Hernández, atleta y gamer

Angustia, incertidumbre y carencia son palabras con las que se resume la situación que enfrentan los atletas mexicanos de casi todas las disciplinas acuáticas, ante la falta de apoyo económico por la Federación Mexicana de Natación y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte en este ciclo olímpico, razón por la que la clavadista Dolores Hernández decidió convertirse en la primera deportista tricolor que incursiona como gamer.

“Siempre me ha gustado esto del streaming y los eSports. Se tomó la decisión de empezar para obtener un recurso económico, ya que la situación [en los clavados] está complicada y hay que sacar provecho de todo”, compartió, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

Hernández contó que el dinero que consiga lo utilizará en su preparación para buscar clasificarse a los Juegos Olímpicos París 2024, por lo que explicó cómo lo generará a través del streaming.

“Se puede por parte de patrocinadores. Igual, la gente que se mete al streaming puede donar en Twitch, que es donde voy a empezar a transmitir. Se hacen suscriptores y de ahí se va haciendo un recurso [económico]”, detalló la clavadista veracruzana.

Desde pequeña, tuvo acercamiento con los videojuegos y mostró que tiene talento, por lo que desea que esa capacidad hoy le permita ayudarse en otro que tiene, porque su sueño es volver a asistir a la máxima justa del deporte mundial, después de su experiencia en Río de Janeiro 2016.

Lolita confirmó que este primer semestre del año ha sido complicado. Desde enero, “me he dedicado a entrenar, esperando que todo se resuelva”, pero al ver que el conflicto en la Federación Mexicana de Natación no tiene un fin próximo, prefirió desarrollar su proyecto como gamer, porque tiene el objetivo deportivo de acudir a su tercera justa olímpica. Por eso, “lo tengo que tomar con seriedad y la disciplina de estar ahí, contactando con la gente. Ya no es tanto un hobby, los eSports son un medio para llegar a otro sueño que tengo”.

La clavadista de 26 años de edad se suma a la lista de atletas mexicanos que, además de llevar una vida en el alto rendimiento, desarrollan una actividad extra para tener dinero en su día a día.

Ahora, entrenará siete horas y otras cuatro las invertirá en realizar streaming, hecho que —para la joven clavadista— da una buena impresión a nivel mundial, ya que no está cerrada a algo.

“Habla bien de los mexicanos. Demostramos que podemos hacer varias cosas a la vez y seguir concentrados en el deporte, a pesar de todo. Voy a hacer algo que me gusta y con ello podré llegar a Juegos Olímpicos”, concluyó.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.