¡Acto de Fair Play! Cubana considera "reglas absurdas" y entrega medalla de bronce a la mexicana Alejandra Cervantes

En un gran gesto de Fair Play, Laina Pérez, tiradora cubana, se negó a recibir la medalla de bronce que había ganado en competencia la mexicana Alejandra Cervantes, argumentando que el reglamento es absurdo.

Según el reglamento para esta edición de Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador, ninguna delegación puede acaparar el podio en una prueba, no puede ser premiada en los tres primeros lugares, así que la medalla de bronce pasa automáticamente al cuarto lugar.

México, en la prueba de 10 metros pistola de aire individual femenil, ganó las tres medallas: oro, plata y bronce, gracias a las actuaciones de Andrea Ibarra, Alejandra Zavala y Alejandra Cervantes. Las tres subieron al podio y fueron premiadas con sus respectivas preseas.

Pero el Comité Organizador de los JCC, comunicaron horas después, que la medalla de bronce tenía que ser entregada al cuarto lugar donde quedó la cubana Laina Pérez.

En una austera ceremonia realizada en un salón los dirigentes obligaron a la mexicana Alejandra Cervantes a entregar el bronce a la cubana, quien de inmediato se la quitó y la regresó a la que considera su legítima dueña.

“Quien hizo el reglamento no fue atleta y si lo fue, ya se le olvidó, pues es injusto que quien se lo gane en competencia, no se lo pueda llevar a su casa. No tiene ninguna justificación, es absurdo y no sé por qué, y si en competencias anteriores pasaba eso, pero bueno… La medalla no es mía, es de ella”, dijo la atleta de Cuba quien volvió a colocarle la medalla de bronce a la mexicana.

En otras disciplinas como el pentatlón moderno femenil, México también acaparó el podio, pero las autoridades en ese momento actuaron de inmediato y no permitieron que el tercer lugar mexicano, fuera premiado, otorgando la presea al cuarto puesto.