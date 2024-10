Diego Cocca le responde a Santiago Giménez: “Yo no dije que al mexicano no le gusta entrenar”

El extécnico de la Selección Mexicana Diego Cocca aclaró la polémica que existió en su gestión, donde se le había señalado al estratega de quejarse de los futbolistas mexicanos.

Santiago Giménez hace unas semanas estuvo de invitado en el programa La Última Palabra de Fox Sports y habló sobre el tema.

“Él se agarró un poco contra los jugadores cuando no teníamos nada que ver, vi que salió hablar un poco mal de nosotros de que nos quejábamos y no era cierto, al final creo que agarró rencor por lo que le hicieron”, mencionó ‘Bebote’.

Diego Cocca acudió al mismo programa y ya le respondió a Santiago.

“Se malinterpretó que eso yo lo dije, yo nunca dije que el jugador mexicano no le gusta entrenar”, expresó en la mesa de análisis.

El estratega argentino contó de dónde salió dicho rumor durante su corto proceso en la Selección Mexicana.

“Todo surgió por rumores del periódico, me dijeron los jugadores se están quejando porque entrenamos mucho no sé, a mí nunca me dijeron nada, ojalá me lo hubieran dicho porque les hubiera dicho sí, porque hay mucho por entrenar tenemos que mejorar muchas cosas”, puntualizó.

Diego Cocca señaló que al final de cuentas sí se define como un entrenador que le gusta trabajar.

“Lo que sí a mi contrataron para hacer el trabajo que yo siento, a mi me gusta estar en todas las canchas y trabajar muchas cosas sentía que con mucho trabajo y con tiempo íbamos a mejorar mucho a la selección”

El conductor Alejandro Blanco lo cuestionó sobre la concentración en Las Vegas, donde el hotel y sitio de entrenamiento estaban lejanos a la zona comercial, situación que en su momento había molestado a los jugadores.

Cocca señaló que “a mi nunca me dijeron nada” y si eso hubiera pasado eso, le hubiera gustado que algún jugador se acercara para solucionar el tema, Diego puntualizó que la logística de dicha concentración se debió por “las canchas de entrenamiento buscamos que hubiera calidad en Las Vegas no había”.

