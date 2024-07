David Faitelson revienta a la Selección Mexicana: Es una porquería el nivel que tenemos

David Faitelson ha sido uno de los más grandes críticos de la Selección Mexicana, y ahora que el Tricolor quedó fuera de la Copa América, al no poder superar la fase de grupos, el periodista de TUDN no dejó pasar la oportunidad para lanzarse contra el combinado nacional.

Fue mediante sus apariciones en los espacios deportivos de Televisa donde el ex de TV Azteca e ESPN fue duro contra el equipo mexicano.

"Tiene que irse a casa y tragarse esta amargura que reconfirma la crisis en la cual está el futbol mexicano", dijo Faitelson , quien añadió que Jaime Lozano no está preparado para estar en el banquillo y que hay jugadores que no deberían ser convocados: "Hay futbolistas que no pueden jugar en esta selección; el entrenador no está preparado para dirigir a la selección en el momento que vive el futbol mexicano".

David Faitelson llamó generación fallida a los convocados en la Selección Mexicana

Tras la eliminación en fase de grupos en el torneo de la Conmebol, David Faitelson aseguró que la que representa hoy a la Selección Mexicana, "es una generación fallida".

"Es una generación fallida. Hay jugadores que no merecen ponerse la camiseta de la selección, son unos inútiles en el campo de juego, esa es una realidad. Es una porquería, es una basura el nivel que tenemos".

Además, aprovechó para lanzar un mensaje a los directivos de la Federación Mexicana de Futbol, de cara a la Copa del Mundo del 2026 en la que nuestro país será sede junto a los Estados Unidos y Canadá.

"Es tiempo de tomar decisiones antes de que se nos venga encima el Mundial".