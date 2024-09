David Faitelson revela que Fernando Valenzuela fue internado en un hospital de Los Ángeles

Sin saber cuál fue la causa, el periodista David Faitelson reveló a través de sus redes sociales que histórico exbeisbolista mexicano Fernando Valenzuela fue internado en un hospital de Los Ángeles, California, en los Estados Unidos.

Algunos aficionados incluso habían estado pendientes del apodado 'Toro', pues de pronto dejó de aparecer en las transmisiones de los juegos de los Dodgers en la MLB.

De acuerdo con Faitelson, quien desde el año pasado trabaja para Televisa (TUDN), la familia del nacido en Navojoa, Sonora, ha decidido mantener en secreto la enfermedad por la que cruza Fernando, quien es considerado como una de las más grandes leyendas del beisbol y sin duda uno de los referentes de este deporte en México.

"Tengo un informe desde Los Ángeles donde me aseguran que el legendario ex lanzador de los Dodgers, Fernando Valenzuela, ha sido internado en un hospital… No se sabe demasiado. Él y la familia han querido mantener en sigilo la enfermedad… Rezamos por su pronta recuperación…", se lee en la publicación del polémico conductor.

¿Cuántos años tiene el 'Toro' Fernando Valenzuela?

Fernando Valenzuela, el 'Toro', tiene 63 años de edad. El legendario jugador de beisbol nació el 1 de noviembre de 1960 en Navojoa, y más adelante, ya como profesional, alcanzó la gloria en las Grandes Ligas.

Valenzuela es parte de las figuras más importantes en la historia de la MLB y su paso por franquicias como Los Dodgers, Padres, Orioles, Angels y Phillies marcaron toda una época en el rey de los deportes, tanto que en esos años nació la "Fernandomanía".