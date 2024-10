David Faitelson defiende a Andrés Vaca, tras evidenciar a la FMF por "quejas y amenazas"

El periodista deportivo, David Faitelson, defendió a su compañero de televisora, Andrés Vaca, quien "denunció" que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) le ha lanzado "quejas y amenazas" por criticar el reciente desempeño de la Selección Mexicana.

A través de su cuenta de X, antes Twitter, Faitelson mostró inconformidad con la censura de la Federación. Y externó su "completa solidaridad" para Andrés Vaca.

"No podemos permitir, de ninguna manera, que se socave la libertad de expresión, así sea en algo tan banal y trivial como el futbol", escribió el periodista.

Las palabras de David Faitelson surgieron a raíz de que, durante la transmisión del partido amistoso entre el "Tricolor" de Javier Aguirre y Valencia, el narrador de TUDN criticó las campañas publicitarias de la Selección Mexicana; ya que la solución para reconectar con la afición no es "regalar boletos" o hacer "campañitas", sino dar resultados en la cancha.

Sin embargo, no dio ningún nombre en específico.

“La gente que está adentro de Selección se fija más en lo que decimos con el micrófono y tocan puertas y [piden] que Vaca no narre más y que no diga las cosas que dice. Van a quejarse [porque] no les gusta lo que decimos, que se quejen con los que están ahí en la cancha y que se ahorren los mensajes y las amenazas que mandan con terceros”, sentenció Andrés.

Lee también Andrés Vaca denuncia “quejas y amenazas” desde la FMF por criticar a la Selección Mexicana

Primero que nada quiero externar mi completa solidaridad con mi compañero y amigo @Andres_Vaca_ ..

No podemos permitir, de ninguna manera, que se socave la libertad de expresión así sea en algo tan banal y trivial como el futbol…

Y, también, quiero externar que, durante la… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) October 13, 2024

David Faitelson también pidió perdón a la Federación Mexicana de Futbol

Si bien criticó la censura impuesta por la Federación, David Faitelson también aprovechó su espacio en X para pedirle una disculpa a la FMF.

Y es que, después de que Andrés Vaca dejara en evidencia a la Federación Mexicana de Futbol, Faitelson la comparó con la Gestapo, nombre de la policía política de la Alemania nazi; la cual se utilizaba como un instrumento de tortura y terror.

"Cometí un error, una exageración, un exabrupto, cuando hice una analogía muy inapropiada y desafortunada sobre la “FMF y la Gestapo”. Ofrezco mis sinceras disculpas a la @FMF y a quien haya podido ofender. Yo, más que nadie, no debo ni puedo hacer ese tipo de aseveraciones", lamentó Faitelson.