Andrés Vaca denuncia “quejas y amenazas” desde la FMF por criticar a la Selección Mexicana

La Selección Mexicana sorprendió a propios y extraños al empatar (2-2) con el Valencia en su regreso al Estadio Cuauhtémoc luego de 17 años de ausencia.

El Tricolor dejó escapar una ventaja de dos anotaciones, cortesías de Alexis Vega y Ozziel Herrera y permitió que el equipo de LaLiga de España les arrancara la sonrisa de la boca.

Los dirigidos por Javier Aguirre se vieron alcanzados en menos de 20 minutos y, lo que parecía en una fiesta tricolor en el inmueble de La Franja, terminó siendo una noche de pesadilla.

México sumó un nuevo ridículo en su historial más reciente porque se enfrentó a un conjunto español que pelea por no descender y que vino a nuestro país plagado de futbolistas jóvenes.

Sin embargo, una situación que llamó poderosamente la atención, durante la transmisión del amistoso entre la Selección Mexicana y el Valencia a través de TUDN, fueron las declaraciones de Andrés Vaca.

Lee También La Selección Mexicana protagoniza ridículo empate con Valencia y es víctima de los memes

Cuando el encuentro correspondiente a la Fecha FIFA ya se encontraba igualado a dos anotaciones, el narrador deportivo decidió no guardarse nada y lanzó un revelador mensaje a todos los televidentes.

Andrés Vaca denunció “quejas y amenazas” desde el interior de la Selección Mexicana por criticarla fuertemente, aunque no reveló ningún nombre en específico.

“La gente que está adentro de selección se fija más en lo que decimos con el micrófono y tocan puertas y [piden] que Vaca no narre más y que no diga las cosas que dice. Van a quejarse [porque] no les gusta lo que decimos, que se quejen con los que están ahí en la cancha y que se ahorren los mensajes y las amenazas que mandan con terceros”, explotó en plena transmisión.

El cronista de TUDN sentenció que la Selección Mexicana debería “mejor trabajar dentro del terreno de juego” para evitar que la afición muestre su molestia contra los futbolistas y dejar de ir “con sus quejitas” por las críticas que se realizan.

Lee También La Selección Mexicana suma un nuevo ridículo tras empatar con el Valencia en casa

Andrés Vaca no dejó pasar la oportunidad de lanzarle un dardo a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) por las diferentes formas con las que ha buscado corregir el mal momento que atraviesa el Tricolor desde hace algunos años.

“Esto [abucheos] solamente se corrige no regalando boletos, no haciendo campañitas, no poniendo a futbolistas a sacar sus famosos videos, no utilizando palabras pedorras, como empoderar futbolistas, esto es con futbol, pero no lo entienden. Mejor vayan y que se fijen en lo que hacen adentro de la cancha”, puntualizó.