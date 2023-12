David Faitelson, contundente sobre el arbitraje de la final: "Nada puede ensuciar el campeonato del América"

La final entre América y Tigres tuvo como resultado final a las Águilas levantando el trofeo de la Liga MX en un partido donde hubo goles y polémicas.

El América ganó 3-0, pero lo abultado del resultado muchos detractores del conjunto de Coapa lo atribuyen a las expulsiones que sufrió el equipo regiomontano.

David Faitelson, periodista deportivo que hoy está en Televisa, pero que históricamente fue un gran crítico del Club América, sorprendió a propios y a ajenos con sus declaraciones al terminar la final, asegurando que no hubo motivos para ensuciar el título azulcrema.

"Ni desde el más profundo antiamericanismo se puede ensuciar el campeonato del América. El árbitro tuvo una decisión polémica, pero no alcanza, por más que le busquemos, no alcanza, no alcanza para distorsionar la noche americanista..." publicó David en redes sociales.

Ni desde el más profundo antiamericanismo se puede “ensuciar” el campeonato del América.

JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ PIENSA LO CONTRARIO

El histórico compañero y mentor de David Faitelson, José Ramón Fernández, opinó completamente lo opuesto al ahora conductor de Televisa, ya que aseguró que el América ganó gracias al arbitraje.

Ya le tocaba, el árbitro clave!#America Campeón con ayudadita pic.twitter.com/wljHOsK0n5 — José Ramón Fernández (@joserra_espn) December 18, 2023

"Ya le tocaba, el árbitro clave. América campeón con ayudadita" publicó Joserra.

