David Faitelson aseguró que "Monterrey es la gran mentira del futbol mexicano"

Los Rayados de Monterrey fueron eliminados en semifinales de la Copa de Campeones de CONCACAF por el Columbus Crew, quienes los vencieron en el partido de ida y de vuelta, con un marcador global contundente (5-2).

Una vez consumado el fracaso albiazul, el periodista deportivo David Faitelson arremetió contra el Monterrey, asegurando que "son una mentira".

“Yo creo con todo respeto y sin respeto, a mí me parece que este Monterrey se está convirtiendo en la gran mentira del fútbol mexicano, es una mentira rotunda, este equipo tiene la mayor inversión en la historia del juego. Es un equipo armado y recontra armado en cada una de sus líneas, la nómina más alta de México, de Latinoamérica y el equipo en el campo de juego no funciona ni juega bien, ni es espectacular, ni tampoco va a levantar trofeos, por lo menos en la Concacaf no lo va a levantar” señaló el conductor de Televisa.

“No veo a este Monterrey con la solidez necesaria para poder trascender en la liguilla que arranca la próxima semana, a mí me parece que este Monterrey es un Titanic con el ‘Tano’ Ortiz como su capitán, con el ‘Tato’ Noriega como su directivo y van en picada” agregó.

