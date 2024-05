VIDEO: La surfista mexicana Patricia Ornelas desafía las olas con vestido huipil

La surfista mexicana Patricia Ornelas se ha vuelto viral en redes sociales en las últimas horas, luego de presumir con orgullo la unión de sus dos grandes pasiones el deporte acuático y su país.

La originaria de Guerrero, sorprendió a sus seguidores al compartir un vídeo que poco tardó para darle la vuelta al mundo, en ese contenido se ve a Ornelas surfeando con una blusa bordada y una falda morada.

Una vestimenta que de inmediato generó todo tipo de comentarios positivos por la utilización de la prenda huipil.

La mexicana, agregó dentro de la publicación que suma más de tres millones de visualizaciones, lo que significa llevar su cultura y tradiciones a todo el mundo.

“Representado mi cultura con mucho orgullo y amor en lo que más me apasiona. Ser mexicana me enorgullece y me hace sentir muy privilegiada de haber nacido en estas tierras. Compartiendo mi cultura para un proyecto que nació en Filipinas”, dijo la joven.

