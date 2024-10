David Faitelson asegura salida pronto de César 'Chino' Huerta a Europa: "Es de exportación"

César 'Chino' Huerta se ha convertido en una de las piezas clave de Pumas, equipo que de su mano encontró regularidad y confianza en el proyecto del argentino Gustavo Lema tras una etapa complicada en la temporada.

Sus buenas actuaciones además de darle el cariño de la afición, lo han llevado a la Selección Nacional de México, en la que también mostró su calidad para ayudar al conjunto mexicano en algunos resultados.

Méritos que lo han colocado en el radar de algunos clubes en Europa, teniendo posibilidades de salir y probar suerte en el mejor futbol del mundo, escenario que no es descabellado para David Faitelson, quien además de aplaudir su momento aseguró que su salida de los universitarios se encuentra cerca.

"Huerta es un jugador de exportación. No creo que dure mucho tiempo en Pumas y la Liga MX, es más casi puedo asegurar que se encuentra viviendo sus últimos juegos aquí", mencionó en un espacio de su programa en TUDN.

Aprovechando el tema, el experimentado periodista estableció que Huerta fue mal utilizado en Chivas, equipo en el que no pudo tener un paso aceptable y recibió muchas críticas.

"No me digan que existe más presión en un equipo como Chivas es mentira, hacer goles y tener protagonismo en Pumas requiere de una personalidad muy marcada. Todo depende de Huerta, de que no se pierda y todo se encuentra en su cabeza", finalizó.