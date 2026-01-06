Dan Ticktum encontró en la Fórmula E la felicidad que había perdido

La principal aspiración de Dan Ticktum, como la de muchos pilotos, era llegar a la Fórmula Uno. Sin embargo, ese sueño no se hizo realidad y lo llevó a vivir momentos complicados, en los que —incluso— perdió su amor por el automovilismo.

Desde sus días en el kartismo, el inglés de Cupra Kiro compartió pista con talentos como Lando Norris y Colton Herta, demostrando sus grandes habilidades al volante. Sus aptitudes lo llevaron a la prestigiosa academia de Red Bull Racing.

Las aspiraciones de alcanzar la Fórmula Uno continuaron con Williams. No obstante, la escudería inglesa también decidió prescindir de él en 2022, poniendo fin a su sueño de correr en la categoría reina.

“Tuve unos años muy complicados cuando no llegué a la Fórmula Uno, por este tema de la superlicencia y toda esa basura. Ese era mi sueño y se esfumó”, comentó Ticktum para EL UNIVERSAL Deportes.

Ese mismo año, llegó a la Fórmula E, con la escudería NIO 333. El inglés confesó que, al principio, no estaba convencido de competir en la categoría eléctrica, pero con el tiempo descubrió una nueva fuente de felicidad.