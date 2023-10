Cuauhtémoc Blanco rompe el silencio sobre su ausencia en Alemania 2006: Sí me encab...

Para el Mundial de Alemania 2006, Cuauhtémoc Blanco Bravo vivía un gran momento en su carrera; pensarlo fuera de esa Selección Mexicana era impensable; sin embargo, sucedió.

Su mala relación con Ricardo Antonio La Volpe, entonces entrenador del Tricolor, provocó que no fuera llamado y que el técnico argentino decidiera "llevar a su yerno (Rafael García)", así lo asegura el ídolo de las Águilas del América.

"Si lo veo lo saludo… y lo voy a decir porque así soy: Sí me encabronó que no me haya llevado, porque en lugar de llevarme a mí, llevó a su yerno… Hay niveles, hay niveles, pero hay un Dios que todo lo ve", declaró el histórico futbolista, previo a su investidura al Salón de la Fama 2023 en Pachuca.

Lee también Santiago Giménez es elogiado por una leyenda del Feyenoord; pide que lo retengan

El Mundialista en Francia 98, Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010 enfatizó que "de no ser por él (La Volpe), tendría cuatro Mundiales... Imagínate cómo te va a enojar que no lleven a una Copa del Mundo en tu mejor momento".

La Volpe y Cuauhtémoc Blanco

Respalda a Jaime Lozano; pide compromiso de los jugadores

El hoy gobernador del Estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, respaldó a Jaime Lozano como el técnico de la Selección Mexicana, encargado de comandar al Tricolor rumbo a la Copa del Mundo 2026.

"Que bueno que le hayan dado la oportunidad, es un joven, espero que saque adelante a la Selección Mexicana, tiene la capacidad", declaró.

Sin embargo, envió un mensaje a los futbolistas: "pero yo le echo la culpa a los jugadores porque al final de cuentas los que juegan son ellos… Les ha hecho falta corazón, humildad, correr".

Lee también Alberto Lati sobre las indisciplinas: El futbolista pide a gritos un entrenador modelo nana