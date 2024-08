Cruz Azul: Martín Anselmi confía en que se respete el calendario del Apertura 2024

Llegamos a los octavos de final de la Leagues Cup y son pocos los equipos mexicanos que aún continúan en la lucha por el título trinacional. A pesar de que el torneo sigue y está en su punto más importante, la Liga MX ya anunció que este fin de semana se reanuda el torneo con tres compromisos.

Puebla contra Monterrey, Xolos ante Santos y el Atlético San Luis enfrentando a Querétaro, son los partidos que se adelantarán del calendario, uno de ellos es rival de Cruz Azul, cuando se reanude por completo el torneo.

Martín Anselmi lo ve como desventaja, ya que ellos siguen compitiendo en el torneo internacional y ellos adelantando fechas, algo que favorece a los eliminados, ya que pueden llegar descansados cuando se enfrenten en la liga.

“La verdad que no sabía que se iba a adelantar, no tengo una opinión formada al respecto. Si al final si hay un torneo que hace parar la Liga MX, ellos sabrán por qué están adelantando esos partidos. Seguramente son equipos que ya quedaron eliminados y tienen que adelantar esos partidos”, comentó en rueda de prensa.

“A nosotros nos tocaría jugar contra Querétaro, y Querétaro ya fue eliminado y nosotros no, así que ese partido no se puede adelantar, así que imagino que se va a respetar el calendario, entonces en ese sentido no creo que corramos con desventaja. Ahora si después tenemos que jugar algún partido entre semana contra algún rival que viene descansado, y sí puede ser, pero bueno, no sé, no quiero opinar porque no lo tengo claro. Sí está claro que durante este torneo separa la Liga MX, y entonces nosotros estamos acá disputando este torneo y cuando acabemos nos preocuparemos, nos ocuparemos del torneo local”.

Finalmente, el estratega argentino señaló que la Leagues Cup lo toma con mucha seriedad y espera que los demás equipos también lo estén haciendo, ya que eso eleva el nivel de la competencia.

“Esto de tomarlo con seriedad o con no seriedad, al final no lo sabemos ni vos ni yo, para mí todos los equipos que salen a competir un torneo lo hacen con la misma seriedad, algunos corren con más suerte, otros con menos, algunos compiten de mejor manera, otros de otra, pero la seriedad es algo muy difícil de medir. No sé si los equipos que seguimos en carrera lo hemos tomado más serio que los que no, sino simplemente nos ha tocado continuar por diferentes factores”, aseveró Martín Anselmi.

