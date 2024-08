Víctor Manuel Vucetich: “Esperamos un encuentro difícil ante Cruz Azul”

No se espera nada de ellos y ya están en los octavos de final. La Leagues Cup 2024, le ha servido a Mazatlán FC para agarrar ritmo y confianza. Cruz Azul será su oponente, un rival nada sencillo pero al que ya enfrentaron hace unas semanas y al que casi le sacan el empate.

El Audi Field será testigo de lo que pase en este partido y Víctor Manuel Vucetich, espera dar la campanada en esta nueva edición del torneo: “Ya tuvimos una experiencia contra ellos en la Ciudad de México y ahora en esta etapa nos enfrentarnos de nuevo. Considero que hubo una evolución nuestra y trataremos de mostrar esa mejoría que ha tenido el equipo. Trabajamos en los errores y eso nos ha dado más equilibrio”.

“Espero un partido disputado de principio a fin… Partido difícil, como han sido todos los encuentros que hemos trabajado. Han sido con alto grado de dificultad, los equipos tienen buen funcionamiento y ritmo, por supuesto que Cruz Azul es un equipo que viene trabajando, ha ganado todos sus partidos con base en penales, pero eso no deja de verse la calidad que tienen sus jugadores”, señaló el timonel cañonero en conferencia de prensa.

Por otro lado, Facundo Almada, defensa central de Mazatlán FC, considera que de vencer a un equipo de jerarquía como lo es Cruz Azul, los ayudaría anímicamente y fortalecería la parte mental de sus compañeros.

“Para nosotros es importante ganar este partido por la instancia en la que estamos, por lo que venimos haciendo, por lo que genera tanto para nosotros como para la afición. Será un duelo muy difícil, complicado, pero sabemos que podemos dar ese gran paso que todos están esperando, tenemos el equipo para dar pasos firmes a nuestro objetivo (seguir avanzando)”.

¿Pensar en el título? Para el argentino, es importante ir paso a paso antes de soñar con el campeonato de la Leagues Cup: “Estamos creciendo a paso firme. Tenemos claro el objetivo que nos planteamos todos, para pensar en el campeonato faltan muchas fases, pero realmente estamos convencidos y creemos que podemos pasar de ronda e ir creciendo como equipo para también plasmarlo en la Liga MX como nosotros queremos”, explicó.

¿No les importa que se reanude la Liga MX?

Para el “Rey Midas”, el que se reinicie el torneo Apertura 2024 con tres partidos (Puebla vs Monterrey, Tijuana vs Santos y San Luis vs Querétaro), no les afecta, al contrario, asegura que le beneficia a los clubes que están eliminados para que no estén sin actividad tanto tiempo.

“Para nosotros no nos afecta porque seguimos en competencia, creo que ellos requieren porque es mucho tiempo el que van a estar parados, sin embargo, deja de ser interesante que estén los mejores seis equipos mexicanos en la Leagues Cup y eso nos permite seguir con esa participación aquí, por supuesto, seguir aspirando a avanzar lo más que se pueda”.

