Cristiano Ronaldo es considerado uno de los mejores delanteros del mundo, sus números y títulos lo respaldan. De hecho, hace poco festejó haber llegado a 900 goles y en los festejos "invitó" a los mexicanos Hugo Sánchez y Carlos Hermosillo.

El actual jugador del Al-Nassr recientemente se lanzó como youtuber, de hecho en dicha plataforma fue como festejó tal cantidad de anotaciones.

Cristiano Ronaldo publicó un video al que llamó 'The craziest race of Cristiano Ronaldo on his CR7 racing car' donde el portugués era el piloto y en el circuito iba superando a distintos goleadores.

Entre la lista de los atacantes que superó CR7 están Ronaldinho, Maradona, Benzema y Lewandowski.

Lee también Fernando Gago abandonará a las Chivas para ser director técnico de Boca Juniors, aseguran en Argentina

Aunque también aparecen dos mexicanos, se trata de Hugo Sánchez y Carlos Hermosillo.

Hermosillo aparece en el sitio 68 con un total de 396 goles, mientras que Hugo está en el lugar 24 con 507 dianas, claramente Cristiano los superó.

El video publicado el 3 de octubre ya superó los 3 millones de reproducciones, siendo el final muy épico ya que incluye a Messi, un rival que registra 841 goles.

Lee también León vs América: ¿A qué hora y dónde ver el partido EN VIVO este sábado, 5 de octubre?

Cristiano Ronaldo "invitó" a Hugo Sánchez y a Carlos Hermosillo a festejar sus 900 goles

Cristiano Ronaldo "invitó" a Hugo Sánchez y a Carlos Hermosillo a festejar sus 900 goles