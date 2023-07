Confiesa Daniel Ricciardo que quiere el asiento de Checo Pérez en Red Bull: "Va a tomar un poco de proceso y camino"

El piloto australiano, Daniel Ricciardo, confesó que desea un lugar en Red Bull, siendo el asiento más próximo el de Sergio "Checo" Pérez. Y es que, de cara a su debut con la escudería AlphaTauri, Ricciardo habló de sus planes a futuro.

"Por supuesto. Ese era mi deseo, pero creo que también hay que ser realista en algún momento y decir: ‘Bueno, si quiero volver a, digamos, un asiento de Red Bull, entonces va a tomar un poco de un proceso y un camino’. Y esto, para mí, es el mejor camino", explicó en entrevista para el medio especializado Motorsport.

Tras recuperar el amor por las carreras en la Fórmula 1, Ricciardo reconoció que aprendió de sus errores en McLaren, por lo que ―tras meses de reflexión― espera dar mejores resultados.

"Hace seis meses, probablemente no estaba en un lugar para saltar en una oportunidad como esta, pero ha sido el lujo del tiempo ahora, donde me he enamorado de nuevo", finalizó.

¿Cuándo será la próxima carrera de Daniel Ricciardo?





Daniel Ricciardo competirá, de la mano con la escudería AlphaTauri, en el próximo Gran Premio de Hungría. La carrera se celebrará el domingo, 23 de julio, a las 7:00 (hora del centro de México) y se transmitirá a través de FOX Sports.