André Jardine y Martín Anselmi, dos tácticos que no fueron futbolistas

Muchos técnicos presumirán que tuvieron varios años de carrera en las canchas, pero eso no les garantiza ser buenos entrenadores.

Hoy, los dos mejores estrategas en el futbol mexicano, los que están en la final son dos que no jugaron profesionalmente... André Jardine, técnico del América, y Martín Anselmi, entrenador de Cruz Azul, no pisaron una cancha de Primera División, pero eso no les impidió seguir sus sueños.

Profesor de educación física

André Jardine, brasileño de 44 años, es profesor de educación física y de ahí se fue a buscar trabajo en el Gremio de Porto Alegre, donde lo pusieron a cargo de equipos menores. Después trabajó en el Sao Paulo. Su gran oportunidad llegó en 2021, cuando a cargo del equipo Sub-23 de Brasil ganó la medalla de oro en los Olímpicos de Tokio. De ahí dio el salto a México, para trabajar en el Atlético de San Luis, dejando una gran imagen que lo hizo ser contratado por el América.

El periodista

Martin Anselmi estudió periodismo, pero al final supo que ese no era su camino. Se tituló como técnico y con el diploma en mano, el argentino de 38 años de edad supo que en su país las puertas estarían cerradas, así que decidió irse a la aventura. Trabajó en Chile, en el Unión Calera, donde vivió momentos desagradables, para después pasar al Independiente del Valle de Ecuador, donde ganó la Copa Local y la Copa Sudamericana y eso fue suficiente para volver a volar, y estar a punto de ganar otro título con Cruz Azul.

El profesor y el periodista por el título del futbol mexicano.