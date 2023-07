Excompañero de Checo Pérez, “sin querer”, menosprecia el trabajo del mexicano en Red Bull

El piloto mexicano de Red Bull, Sergio ‘Checo’ Pérez, ocupa el segundo lugar en el Mundial, situación con la que se ha ganado la etiqueta como una de las grandes figuras de la Fórmula Uno.

Seis victorias, 31 podios y otras grandes actuaciones a lo largo de una trayectoria que alcanza su decimotercera temporada en la categoría reina, avalan esta afirmación; sin embargo, aún hay quienes dudan de la capacidad del tricolor en la scudería austriaca.

Dani Juncadella, excompañero del jalisciense en Force India, respondió en Twitter un mensaje que causó polémica, al hablar del segundo volante de Red Bull Racing. El piloto español, “sin querer”, aseguró que su compatriota Alex Palou de IndyCar, podría hacer mejor trabajo que el mexicano.

Lee también Fórmula 1 tendrá un formato experimental en la clasificación del GP de Hungría

“Sin menospreciar a nadie, ojo, no me malentendáis… Mete pasado mañana a Alex en el segundo Red Bull y te hace, por lo menos, el mismo trabajo que Checo. Me juego un brazo. Y repito, no pretendo menospreciar el trabajo de Checo, sino alabar la capacidad/nivel de Alex”, escribió Juncadella.

Daniel Juncadella, excompañero de Checo Pérez

En otro tuit, hizo alusión al respaldo que ha recibido Sergio Pérez, por parte de Carlos Slim, para tener un volante en la Fórmula 1.

"Yo no tuve un millonario detrás para comprar mi asiento. Como tuvieron otros. Y han rendido de forma brillante durante años, no vamos a negar eso", agregó.

Lee también ¿Cuándo y dónde ver a Checo Pérez en el Gran Premio de Hungría 2023?