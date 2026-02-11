MXM
VIDEOS
PODCAST
NEWSLETTERS
JUEGOS
CONSULTAS
×
Secciones
El Universal
Nuestros Sitios
Multimedia
Servicios
Club El Universal
Descubre y Compra
Aviso Oportuno
Empleos
[Publicidad]
[Publicidad]
Concacaf Champions Cup: Horario y canales para ver al América y Rayados, HOY, 11 de febrero
Las Águilas del América y Rayados de Monterrey buscarán esta noche su boleto a los Octavos de Final de la Concachampions
América y Rayados quieren su pase a los Octavos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf. FOTO: ESPECIAL
Universal Deportes
| 11/02/2026 |
10:32 |
Actualizada
11/02/2026 10:32
Sebastián García Méndez
Ver perfil
[Publicidad]
Más Información
Concacaf Champions Cup: Horario y canales para ver al América y Rayados, HOY, 11 de febrero
Javier Aguirre y el 80 por ciento de la lista de la Selección Mexicana para el Mundial 2026
Interlomas gana en Las Estacas
Diablos Rojos del México: Jorge Del Valle destaca el orgullo escarlata a 86 años de su integración a la LMB
Jorge del Valle aviva rumores de regreso de Trevor Bauer a Diablos Rojos en 2026: "¡Esperen sorpresas!"
¿Cuándo y dónde ver al América y a Monterrey?
América vs Deportivo Olimpia/ 19:00 horas/ FOX One y FOX+
Rayados de Monterrey vs Xelajú MX/ 21:00 horas/ FOX One y FOX+
Noticias según tus intereses
TEMAS RELACIONADOS
Copa de campeones de la Concacaf
Concacaf Champions Cup 2026
club america
Rayados de Monterrey
Liga MX
[Publicidad]