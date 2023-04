Chivas estaría interesado en Óscar Whalley, un portero europeo de la segunda división de España

Todavía faltan tres jornadas por disputar en el Clausura 2023, sin contar repechaje y Liguilla, pero en las oficinas del Guadalajara ya están pensando en refuerzos para la siguiente temporada.

Tal es el caso de Óscar Whalley, un portero español que fue ofrecido a las Chivas y que, de acuerdo con el periodista Fernando Esquivel, la respuesta de Fernando Hierro habría sido positiva.

No, Whalley no es la primera opción para tomar la portería del 'Rebaño Sagrado'. Es de público conocimiento que los rojiblancos apuntan a hacerse con los servicios del guardameta mexicano Carlos Acevedo, pero la directiva del Santos Laguna estaría pidiendo una cantidad excesiva por él, motivo por el cual las negociaciones no se han concretado.

Esquivel, especialista en mercado de fichajes de la Liga MX, confirmó en sus redes sociales el acercamiento del enterno del jugador del Club Deportivo Lugo de la segunda división española con el cuadro mexicano.

CHIVAS 🐐

🚨EXCL. ÓSCAR WHALLEY INTERESA A CHIVAS.

Puedo confirmar que el arquero mexico/español fue ofrecido al Guadalajara. La respuesta fue "positiva".

Ahora, esperan la respuesta del jugador sobre el interés de tramitar su pasaporte mexicano y, por ende, representar a México. pic.twitter.com/mEe36ha50l — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) April 13, 2023

¿QUIÉN ES ÓSCAR WHALLEY?

Óscar Alexander Whalley Guardado nació el 29 de marzo de 1994 en Zaragoza, España. Tiene 29 años y juega en el Club Deportivo Lugo de la segunda división española y aunque su padre es británico, su madre es mexicana, motivo por el cual se le abrirían las puertas del equipo tapatío.

Esta temporada, ha disputado 35 partidos con un saldo de 44 goles en contra y 11 arcos en cero. Su contrato vence el 30 de junoi y podría empezar a negociar con el Guadalajara para llegar al futbol mexicano.

