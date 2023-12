Chicharito Hernández recuerda su primer gol con el Manchester United que fue con la cara

Javier Hernández se convirtió en el octavo futbolista mexicano en arribar a la Premier League cuando el Manchester United lo compró por 7.5 millones de euros.

El Chiharito consiguió lo que ninguno de sus compatriotas había hecho hasta ese momento: levantar el trofeo de la primera división de Inglaterra.

Como jugador de los Red Devils, el canterano de Chivas marcó 59 goles, pero uno de los más recordados es el que anotó con su rostro.

Recientemente, el máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana compartió su opinión sobre ese tanto que marcó en el mítico Estadio de Wembley.

“Yo estoy esperando que el centro sea por arriba y me caiga aquí (dentro del área chica), pero el centro me queda atrás. Yo ya no puedo frenarme, no es excusa, es un gol de la ver…”.

El ex Real Madrid detalló como vivió aquella acción ante el Chelsea en la disputa por Community Shield durante el inicio de la temporada 2010-11.

“Me quedó atrás el pase, lo intuí mal y aparte va picando el balón. Lo que hago mal es querer pegarle muy duro, nada más tenía que tocarla y se la quise reventar [al portero]”.

¿Cuál es ese gol o error que parece broma pero si pasó?



El gol de ‘Chicharito’ con la cara. 🫛🤕



pic.twitter.com/mvcyIubSIf — Apuntes de Rabona (@ApuntesdeRabona) December 29, 2023