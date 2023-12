Chicharito Hernández explicó cómo anotó el gol a Francia en el Mundial del 2010

Luego de no haber renovado contrato con el LA Galaxy en la MLS y estar por el momento sin club, el Chicharito Hernández ha dedicado más de su tiempo a las transmisión por internet, donde convive y platica con sus seguidores de su vida dentro de la cancha, pero también fuera de ella.

Y esta vez el canterano del Guadalajara aprovechó para recordar cómo vivió aquel gol que le metió a la selección de Francia en el Mundial de Sudáfrica 2010, lo que para él fue su primera Copa del Mundo con México.

El Tricolor de Javier Aguirre se midió a los galos en la fase de grupos y sacó un resultado positivo, pues los de verde ganaron 2-0, con goles de Javier Hernández y Cuauhtémoc Blanco.

Ese fue el primer tanto del Chicharito en una justa mundialista y así lo recordó en su más reciente stream: "Pase del Káiser (Rafa Márquez). Me apoyo, mal pase para atrás... el problema es que yo veo hacia acá (a su perfil izquierdo), yo pensé que el pase iba para allá pero el balón del patrón (Márquez) iba para el otro lado. Yo giro, algo complicadísimo, entonces lo que hago es girar y lo que quiero es que me pegue, o sea, lo quiero orientar, si no el balón se iba al portero", comenzó con su explicación el exfutbolista del Manchester United.

"Me pega en el cuerpo y ya me queda ahí; ahí ya veo a (Hugo) Lloris (portero de la selección francesa) y lo primero que pensé era bombeársela, pero no estuve seguro, entonces doy un toque y sabía que con ese toque él iba a salir", agregó.

Entonces vino la descripción del momento en que disparó con la derecha el Jabulani para abrir el marcador a los 64 minutos.

"Ahí volteo a ver la portería, cuando bajo la mirada, después de ver la portería y tener que frenar, en mi cabeza repetí 100 veces 'métela, métela, métela', así... guau", finalizó el mexicano.