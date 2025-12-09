Champions League: Horario y canales para ver EN VIVO la Jornada 6, HOY, martes 9 de diciembre

Más Información
La jornada 6 de la UEFA Champions League regresa con toda su intensidad este martes, ofreciendo nueve duelos decisivos que definirán las aspiraciones de los equipos en la fase de grupos.
Entre los duelos más llamativos de la fecha destacan Atalanta y Chelsea, así como la cita histórica entre Inter de Milán y Liverpool, clubes con un impresionante pasado europeo que, sin lugar a dudas, generan grandes expectativas en los aficionados.
El futbol también verá, en el torneo de mayor renombre a nivel de clubes, el regreso del Camp Nou, inmueble que será escenario para que el Barcelona buscará recuperar terreno ante Eintracht Frankfurt, mientras otros gigantes como PSV vs Atlético de Madrid, Mónaco vs Galatasaray o Tottenham vs Slavia Praga completan una cartelera de partidos con sabor a todo o nada.
Los juegos, que permiten ver a las más grandes figuras del mundo en la cancha, podrán ser seguidos mediante la televisión. Aquí te dejamos los horarios para poder seguir cada compromiso.
HORARIOS Y CANALES PARA VER LOS PARTIDOS DE LA CHAMPIONS LEAGUE
- 09:30 h – Kairat Almaty vs Olympiacos Canales: Caliente TV, Fox Sports
- 11:45 h – Bayern Múnich vs Sporting CP Canales: HBO Max, TNT Sports
- 14:00 h – Mónaco vs Galatasaray Canales: Caliente TV, Fox Sports
- 14:00 h – Atalanta vs Chelsea Canales: HBO Max, TNT Sports
- 14:00 h – Barcelona vs Eintracht Frankfurt Canales: HBO Max, TNT Sports
- 14:00 h – Inter de Milán vs Liverpool Canales: Caliente TV, Fox Sports
- 14:00 h – PSV Eindhoven vs Atlético de Madrid Canales: Caliente TV, Fox Sports
- 14:00 h – Union Saint-Gilloise vs Marsella Canales: HBO Max, TNT Sports
- 14:00 h – Tottenham vs Slavia Praga Canales: HBO Max, TNT Sports
