Carlos Vela desea terminar su carrera como futbolista en el LAFC

Mucho se ha hablado si será Chivas o algún equipo del futbol mexicano en el que Carlos Vela ponga fin a su carrera, cuando esté listo para dejar el balompié.

Ese momento no es cercano, pero tampoco tan lejano y al respecto, el delantero de Los Ángeles FC apuntó que es justamente en el equipo de la MLS donde le gustaría colgar los botines.

"Vamos a hablar, al final no estoy cerrado a nada, hay que escuchar qué piensan los dueños, qué idea tienen, no es sólo mi decisión, hay que hacer algo que funcione para las dos partes y si funciona, encantado de seguir y poder terminar mi carrera en este equipo", dijo el mexicano a la prensa.

Y claro, el de Cancún no descarta un escenario en el que no siga con el LAFC: "Si no es así y lo ven de otra manera, entenderemos que eso es parte del futbol y se buscará otro equipo", añadió.

Carlos Vela desde su llegada al futbol de los Estados Unidos se ha colocado como uno de los mejores jugadores en dicha liga, pese a la presencia de figuras como en su tiempo lo fue Zlatan Ibrahimovic o el propio Lionel Messi.