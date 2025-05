Canelo Álvarez y Lorena Ochoa se rinden ante las proezas de Isaac del Toro; orgullosos de su compatriota

Lorena Ochoa y Saúl ‘Canelo’ Álvarez son dos atletas mexicanos que han conquistado el corazón de su país con hazañas que distan mucho de patear un balón adentro del arco.

En un México que siempre se desvive por el futbol, su deporte predilecto, los tapatíos han logrado poner la bandera nacional en lo más alto de sus respectivas disciplinas. Álvarez lo hace aún arriba del cuadrilátero y Ochoa hoy goza de un merecido descanso tras haber sido la mejor golfista de la LPGA durante 158 semanas consecutivas entre 2007 y 2010, año de su retiro.

Hoy, la sensación del momento se llama Isaac del Toro y los ídolos mexicanos están enterados de lo que está haciendo el ciclista ensenadense de 21 años en el Giro de Italia, en donde se mantiene líder y a punto de conseguir una victoria historia en el certamen.

“Ayer abrí Instagram porque normalmente en mi teléfono trato de no traerlo para enfocarme en lo que de verdad vale la pena”, contó ‘Canelo’ en el margen de la cuarta edición de su torneo ‘No Golf No Life’. “Lo vi (a del Toro) y me enorgullece muchísimo. Siempre para mí es un orgullo ver al talento mexicano triunfar”, agregó.

Ochoa, quien estuvo presente en el Club de Golf Bosque Real dando clínicas a niños apasionados por su deporte, aprovechó el espacio para enviar un emotivo mensaje al ciclista mexicano.

“Yo ya lloré muchas veces de verlo, de verlo llegar a la meta, de verlo cómo se abraza con su mamá, del orgullo, de lo bonito que se siente cuando todos los mexicanos se reúnen, todos le gritan, todos le echan las porras, todos levantan las banderas”, contó la exgolfista.

“Nos sentimos muy orgullosos de él, que siga disfrutando, que siga logrando sus sueños y nosotros acá todas las porras siempre […] Yo le deseo lo mejor, aquí estoy como amiga, me siento muy orgullosa también”, concluyó.

Del Toro continúa líder del Giro de Italia y mantiene la ‘Maglia Rosa’ con 43 segundos de ventaja sobre el colombiano Richard Carapaz y un minuto 21 segundos sobre el tercer lugar, el británico Simon Yates a falta de dos etapas.