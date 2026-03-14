Atlético San Luis vs Pachuca EN VIVO: Juego ONLINE | Liga MX HOY | Jornada 11 | Clausura 2026

Amigos de EL UNIVERSAL DEPORTES, llevaremos las acciones del minuto por minuto del partido entre Atlético de San Luis vs Pachuca, correspondiente a la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX, que se llevará a cabo en el Estadio Libertad Financiera en punto de las 17:00 horas.

Atlético de San Luis vs Pachuca, HOY sábado 14 de marzo





Universal Deportes 05:05 PM MIN. 00:00 ¡¡Arranca el partido!!

🙋🏻‍♂️ | Este es el #XITuzo con el que esta tarde disputaremos nuestro duelo de la J11 ante Atlético de San Luis#SanLuisPachuca pic.twitter.com/Ts2EoTbaAy — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) March 14, 2026

👥 ¡LOS XI TITULARES DE ESTA TARDE! 🔴⚪️#ConAlmaPotosina pic.twitter.com/kIdMXRQ0BC — Atlético de San Luis (@AtletideSanLuis) March 14, 2026