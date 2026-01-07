Atletas mexicanas figuran entre las nominadas al galardón de los World Games 2025

El 2025 fue, sin duda alguna, un año lleno de éxitos para el deporte mexicano, que en diferentes partes del planeta vio a sus representantes luchar y alcanzar preseas.

Con enorme esfuerzo, cada uno de los deportistas nacionales tocó la gloria y recibió el reconocimiento de los aficionados. Una muestra de ello fueron los Juegos Mundiales de 2025, realizados en Chengdu, China, donde la delegación mexicana alcanzó un total de 10 medallas (4 oros, 3 platas y 3 bronces).

Luego de ese desempeño, que representó la segunda mejor participación histórica del país, la competencia que reúne deportes y disciplinas que no se disputan en los Juegos Olímpicos dio a conocer a los nominados al "Atleta del Año 2025".

En la lista destacaron tres representantes mexicanas: Victoria Chávez, seleccionada de flag football; Maya Becerra, arquera y multimedallista internacional de oro; y Laura Burgos, campeona mundial de muaythai.

Las nominaciones, ejemplo del gran presente del deporte nacional, fueron difundidas por la Conade y el Comité Olímpico Mexicano, que en sus redes sociales invitaron a votar por las mexicanas en el sitio web del certamen. Las votaciones abrirán el 12 de enero.