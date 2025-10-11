Arturo Gatti Jr., hijo del legendario boxeador, muere a los 17 años por presunto suicidio de la misma forma que su padre

El joven boxeador de 17 años, Arturo Gatti Jr., hijo del legendario boxeador Arturo ‘Thunder’ Gatti, falleció este miércoles en presunto suicidio, de la misma forma que su padre.

Fue el exguardaespaldas de su padre, Chuck Zito, quien confirmó la muerte de Gatti Jr., con el siguiente mensaje: "Con gran pesar debo decir: descanse en paz Arturo Gatti Jr., de 17 años”, donde también explicó que "fue encontrado ahorcado en un apartamento en México ayer. De la misma manera en que encontraron a su padre muerto en un apartamento en Brasil hace 16 años".

Lee también Javier Aguirre aclaró el tema de la portería en la Selección Mexicana; ¿quiénes serán sus tres porteros?

Hace 16 años, cuando Gatti Jr. tenía solamente 10 meses de recién nacido, ‘Thunder’ Gatti, campeón mundial en peso superpluma y superligero, con un récord de 40-9, 31 nocauts, y miembro del Salón de la Fama del Boxeo Internacional, se quitó la vida con la correa de un bolso que ató a la columna de una escalera, aseguraron las autoridades brasileñas, tras investigar en primera instancia a Amanda Rodrigues, madre de Gatti Jr. y exesposa del Thunder, por sospecha de estrangulación.

En redes sociales, la Asociación Mundial del Boxeo lamentó la muerte del joven boxeador mexicano.

"La AMB y el mundo del boxeo lamentan el fallecimiento de Arturo Gatti Jr. Su trayectoria apenas comenzaba, pero su espíritu seguirá vivo, ahora reunido con su legendario padre entre las estrellas", publicó la AMB.

Lee también Julián Quiñones alza la voz y pide más oportunidades en la Selección Mexicana