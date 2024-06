André Jardine y Henry Martín destacan la incorporación del Chiquito Sánchez al América

América esta semana anunció la incorporación de Erick ‘Chiquito’ Sánchez para el Apertura 2024, fichaje que aplaudió el capitán Henry Martín.

“De Erick no hay mucho que decir, lo conocemos es un crack, lo ha demostrado, el nivel tan alto que ha demostrado en la liga, en selección, viene aportar mucho”, expresó el delantero.

Al conocer a su equipo puntualizó que Sánchez “vienen a la posición donde tenemos a los mejores jugadores, como lo es la media cancha”, por lo que Henry asegura que Sánchez “va a meter en problemas a André”.

Como en cada mercado de fichajes hay altas y bajas, parece que Igor Lichnovsky dejaría Coapa para regresar a Tigres, dueño de su carta, aunque el técnico Jardine precisó que la directiva sabe lo importante que es la continuidad del chileno en la plantilla.

“Es un tema directivo, lo queremos, ya lo dejamos claro, cumplió el rol, pero no me meto en esto, es entre clubs y jugadores, no puedo opinar y no quiero meterme, esperemos una solución buena para todos”, indicó el estratega brasileño.

André también se mantuvo al margen sobre la posible incorporación de Rodrigo Aguirre, “no conviene hablar públicamente porque puede complicar (la negociación)”.

Lo único que aseguró el estratega es “que estamos trabajando para construir un América más fuerte con algunos jugadores que pueden llegar”.

Henry Martín descartó molestia o nerviosismo por la posible contratación del atacante uruguayo.

“Si viene una persona más para sumar, no importa que sea competencia mía, levo 7 años en el club he tenido jugadores top, he tenido que remar contra corriente, no tengo problema, que mejor que tener compañeros que sean de calidad”, puntualizó.

