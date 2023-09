Ana Guevara es señalada de desaparecer 500 millones de pesos; asegura diputada

Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), vuelve a vivir una polémica, debido a las declaraciones de la diputada María Elena Pérez-Jaén Zermeño, fue quien la señaló de desaparecer 500 millones de pesos.

Pérez-Jaén fue entrevistada por Carlos Alazraki y puntualizó que existen un total de 47 denuncias en contra de la Conade y en contra de Ana Guevara.

LEE TAMBIÉN: Alfredo Tena no llevaría a Memo Ochoa al Mundial 2026: "Necesitamos otras opciones"

La diputada relató cómo presentó dichas denuncias y la cantidad que supuestamente desapareció la directora del organismo.

“Cuando yo estaba en la fiscalía, alguien le aviso a la fiscal especial en materia en combate a la corrupción María de la Luz Mijangos Borja que yo estaba ahí. Voy a su oficina y me dice ‘¿Ahora qué me traes?’ Te traigo 47 denuncias de Conade y Ana Gabriela Guevara. Me la paso investigando, alguien lo tiene que hacer. Hay un quebranto de casi 500 millones de pesos, desapareció 500 millones de pesos”, aseguró María Elena Pérez-Jaén.

En los últimos meses Ana Guevara fue señalada en una encuesta de la plataforma México Elige como la más corrupta del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

“Es la velocista más rápida, pero en desaparecer recursos públicos”, añadió la diputada.

LEE TAMBIÉN: Jaime Lozano se sincera por el paso de la Selección Mexicana: “Hay problemas en defensa”