América: Henry Martín, en duda para enfrentar a los Pumas

América está en busca de cerrar otro torneo ganando sus tres clásicos, pero esta misión podría tornarse complicada sin su goleador Henry Martín.

Fernando Ortiz, técnico de las Águilas, confirmó que el delantero mexicano se encuentra en duda para enfrentar este sábado a los Pumas en el Estadio Azteca.

“Henry (Martín) ha trabajado los días que lo hemos exigido, ha respondido muy bien, ha tenido un tratamiento excelente de los médicos. No he decidido si juega, no me gusta apresurar a los jugadores cuando tienen una situación muscular, mañana lo voy a decidir", declaró el Tano en conferencia de prensa.

Con 13 anotaciones, Henry Martín está en busca de su primer título de goleo, pero ni esa situación haría que Fernando Ortiz cambie de parecer si "La Bomba" no llega en óptimas condiciones.

"La exigencia que tuvo respondió bien. Cuando me acerco con él sabe lo que le voy a decir y sé lo que me va a contestar, pero no voy a arriesgar a ningún jugador porque estamos avanzados para afrontar lo que viene que es lo más importantes”, agregó el estratega azulcrema.

Fernando Ortiz hace un llamado a la no violencia





América vs Pumas es considerado un duelo de alto riesgo y es por ello que el técnico de las Águilas, Fernando Ortiz, envió un mensaje a ambas aficiones previo al Clásico Capitalino.

“Que vengan a disfrutar un partido, un Clásico, es muy lindo poder estar en un campo y compartirlo. No estoy dentro de la posibilidad de opinar, pero que todos podamos vivir un Clásico apasionado, con mucha historia y que gane el mejor. Hay que disfrutar este deporte con la familia; tiene que ser un espectáculo para todos”.