La llegada de Antonio Mohamed a Pumas tuvo un impacto dentro y fuera de la cancha. El equipo ganó sus primeras dos finales contra Atlético de San Luis y Toluca, y la afición se reconectó con el plantel. Uno de los jugadores que se ganó el cariño y reconocimiento de la hinchada azul y oro es el mexicano César 'Chino' Huerta, quien reconoció la importancia que tiene jugar un clásico contra el América y aún más en el contexto de estar peleando por un lugar en el repechaje.

“Sabemos que los clásicos son importantes por la historia, la responsabilidad y lo que nos jugamos nosotros. Es un partido muy importante por lo que nos jugamos y tenemos que afrontarlo de esa manera; estas victorias se disfrutan el doble” declaró Huerta en conferencia de prensa previo al Clásico Capitalino.

El 'Chino', autor de dos goles sensacionales en el último par de partidos de Pumas, reconoció que la confianza obtenida por las victorias conseguidas recientemente deben ayudar al equipo para enfrentar a las Águilas, que se encuentran en los primeros puestos de la Liga.

“ESTAS VICTORIAS SABEN DOBLE” Huerta sabe que ganar un clásico contra el América tiene un sentido especial 🔥 pic.twitter.com/QfhPWSOxL2 — Universal Deportes (@UnivDeportes) April 20, 2023

“Se me abrió el arco, eso me ha dado más confianza porque los otros partidos tenía la sensación de que hacía la jugada muy bien y me faltaba el último toque. Ahora tengo que disfrutar que 'ando fino' y seguir alargando la racha. Es futbol y todo puede pasar. Nosotros tenemos que aprovechar que venimos con esa 'rachita' ganadora y que venimos con mucha confianza para afrontar de la mejor manera este partido” agregó.

Finalmente, el atacante del Club Universidad Nacional remarcó que en Pumas siguen pensando en los partidos que quedan como finales, y envió un mensaje a la afición que ahora corea su nombre para que sigan soñando con el campeonato.

“A la afición el único mensaje que le doy es que de mi, siempre esperen que me parta el alma en la cancha porque es lo menos que se merece esta institución por la historia y por el equipo que es. Como dijo la otra vez el 'Turco': ¿Por qué no ilusionarnos?".

