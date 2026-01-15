América Femenil presentó a sus refuerzos y lanzó advertencia: Vamos a cosechar títulos

La misión en el América Femenil es única y clara: Ganar títulos.

En un semestre donde disputarán el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil y Concacaf W Champions Cup, las Águilas tienen la obligación de levantar trofeos.

Para ello, han hecho una fuerte inversión con seis refuerzos que llegan para fortalecer aún más el equipo de Ángel Villacampa. Ayer fueron presentadas las nuevas futbolistas.

Gaby García (Venezuela), Julie López (México/USA), Xcaret Pineda (México/USA), Giana Riley (México/USA), Isa Haas (Brasil) y Geyse Ferreira (Brasil), son las nuevas incorporaciones.

“No solamente vamos a apuntar a la liga, sino a los torneos internacionales que están en puerta y tenemos que empezar a cosechar los títulos. Nuestro compromiso total a partir del día de hoy”, señaló Luis Fuentes director deportivo del conjunto azulcrema.

América ha mostrado fortaleza en los últimos años; sin embargo, el título ha pasado a ser una gran deuda. De las últimas siete Finales de la Liga MX Femenil, las Águilas han estado en seis, pero sólo han ganado una.

“La apuesta es muy fuerte, debo estar muy agradecido con el club porque traer las jugadoras como las que hemos traído no es nada fácil, son jugadoras de jerarquía, de potencial internacional que nos van a hacer más fuertes como plantilla”, aseveró Ángel Villacampa, director técnico de las azulcrema.

“Tenemos muchos más recursos y esa competencia interna que siempre reclamamos, tener dos jugadoras de esa talla por puesto, eso nos va a hacer un equipo mucho más completo y fuerte”, agregó el español.

