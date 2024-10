Alex Ferguson es despedido del Manchester United por falta de dinero

Alex Ferguson, una de las leyendas del Manchester United dejará su trabajo en la institución al final de la temporada tras recortes importantes de personal en el club.

Una noticia que ha sido confirmada por 'The Associated Press', medio que estableció que el hombre que se encuentra por cumplir 83 años de edad ya no será embajador del club.

El reporte agrega, que ambas partes llegaron a un acuerdo 'amistoso', en el que Alex Ferguson podrá seguir visitando el inmueble que lo vio convertirse en un histórico.

Con 28 trofeos con el club, entre los que destacan 13 títulos de la Premier League, Ferguson formará parte de una gran reducción de personal.

Luego de la llegada del empresario británico Jim Ratcliffe, quien busca un importante ahorro en los gastos de operación del club, destacando todavía la salida de más de 250 trabajadores.