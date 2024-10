Alan Pulido sueña con regresar a México y retirarse en Chivas

Alan Pulido volvió a mandarle un mensaje a las Chivas y es que el delantero, que milita en el Sporting Kansas City, de la MLS, habló de sus deseos por volver al futbol mexicano y de portar de nueva cuenta los colores del Club Deportivo Guadalajara.

Pulido, quien logró ser campeón con el Rebaño en la época en que el equipo estaba al mando del argentino Matías Almeyda, no dudó en mostrar sus planes a futuro, en los que busca regresar a su país.

"Siempre está por ahí poder regresar a México. Lo lindo sería poder regresar a Chivas, retirarme ahí, siempre lo he dicho, es un equipo que se ganó mi corazón y todo mi cariño", apuntó el delantero en el programa Legionarios de Fox Deportes, donde recordó: "La gente cada que voy a Guadalajara me recibe de una manera muy linda y eso es algo que lo tengo guardado; tengo allá (en Guadalajara) mis casas, mis cosas, dejé grandes amigos y sí, me gustaría (volver)".

Alan Pulido no descarta regresar a los Tigres

Tigres es uno de los equipos más importantes en la carrera de Alan Pulido, por ello, otro de los planes para él, en caso de regresar a la Liga MX, sería vestir una vez más la playera del conjunto de la UANL.

"No descarto la posibilidad de poder regresar a Tigres, en Monterrey. Ahí crecí, pero sabemos que al final depende (regresar) de muchas circunstancias", explicó.

Pulido también destacó que si se casa con alguna mujer estadounidense, sus objetivos podrían cambiar y se quedaría en el vecino país del norte.

"Quizá aquí conozca a una americana, me case y tenga hijos, y a lo mejor mi pensamiento cambie, estoy abierto a todas las posibilidades, pero lo principal y lo que yo quisiera fuera poder regresar a México en el futuro", finalizó.