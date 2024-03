Alan Pulido lo acepta: Estamos Unidos es mejor que México dentro y fuera de la cancha

La victoria de la Selección de los Estados Unidos en la final de la Nations League de la Concacaf contra México, ya no sorprende. Por lo menos no a Alan Pulido.

El delantero del Sporting Kansas City, quien en algún tiempo fue seleccionado nacional, es claro y quizá crudo al señalar que, desde hace tiempo en los Estados Unidos, y en la Major League Soccer, ya se hacen las cosas mucho mejor que en México.

“Este país está creciendo mucho en todos los aspectos”, mencionó el atacante surgido de los Tigres. Y eso se nota “se ha marcado mucho las rachas que se han tenido últimamente -en contra”, dijo.

Así de sencillo, Pulido sentencia: “Estados Unidos ha demostrado ser mejor que México dentro y fuera del campo”.

Alan Pulido quiere regresar a la Selección Mexicana

A pesar de eso, el delantero espera volver a ser llamado a la Selección Mexicana: Las expectativas siempre están ahí en el tema de regresar. Yo trabajo para mi club, para hacer las cosas lo mejor posible aquí y eso podría dar el llamado”.

Pero no puede dejar de mencionar que el año pasado le llamó mucho la atención el no ser considerado, cuando vivía un gran momento:

“Si se me hizo raro -no ser convocado-. Estaba marcando goles, regresaba de una lesión y tuve un buen torneo -anotó quince goles y dio cuatro asistencias-, pero no hubo ningún acercamiento por ningún lado”, aseveró.

“Pero son decisiones que no me corresponden a mí. Si me llaman, bien y si no, pues a la espera de la oportunidad”, concluyó.

